İki çocuğunu alıp IŞİD'e katılan eşini 20 gün süren maceranın ardından buldu

Eşi, 2 ve 4 yaşındaki çocuklarını yanına alarak 50 gün önce IŞİD’e kaçan polis memurunun mücadelesi film senaryolarını aratmadı. Bir gece yarısı evden çıkarak Suriye’ye geçen 25 yaşındaki kadın, pişman olunca 5 günlük hücre cezasına çarptırıldı. Eşini ve çocuklarını adım adım takip eden baba Suriye sınırındaki Üç Kubbe köyüne ulaştı. Yaklaşık 20 gün bu köyde konaklayan baba sınırın öte yanındaki Bablemun köyü sakinlerinin de yardımıyla ailesini kurtardı. 25 yaşındaki kadın Gaziantep’te tutuklanırken mücadeleci baba çocuklarını alıp ailesinin yanına gitti, eşine de tazminat davası açtı.

Acı sürpriz...

Cumhuriyet’ten Erk Acarer’in haberine göre, polis memuru C.A, tayini çıkınca 25 yaşındaki eşinin yanı sıra 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğunu da yanına alarak Muş’a yerleşti.

Ancak memurun eşi bir gece yarısı eşinin evde olmadığı bir sırada çocuklarını da yanına alarak evinden ayrıldı. Kadın, iki çocuğuyla birlikte otobüsle Adıyaman Gölbaşı’na gitti.

Buradan, özel bir otomobille Gaziantep’e geçen kadın 5 Ocak sabahı sınırı aşarak Suriye’ye geçti. Yaşadığı acı sürpriz üzerine hemen harekete geçen memur, çözüm yolu aramaya başladı. Bu sırada CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’la temas kurdu.

Daha önce Konya’da yaşanan benzeri bir olayın kahramanlarıyla polis memurunu buluşturdu. İki aile yaşadıkları süreci ve deneyimleri birbirleriyle paylaştı. Ailesinin peşinden adeta dedektif gibi çalışan polis memuru Suriye sınırındaki Üç Kubbe köyüne ulaştı. Yaklaşık 20 gün boyunca bu köyde kalan memur, sınırın öte yakasındaki Bablemun köyü sakinleriyle de iletişime geçti. Biri Suriye, biri de Türkiye’de bulunan iki köyün yurttaşları ailenin kurtarılması için seferber oldu.

Uzun süren çalışmaların ardından anne, iki çocuğuyla 25 Şubat’ta Türkiye’ye ulaştırıldı. 2 çocuk jandarma tarafından babaya teslim edilirken anne ise Doğanpınar Jandarma Karakolu tarafından mahkemeye sevkedildi ve Gaziantep Mahkemesi tarafından tutuklandı. Eşine aynı gün boşanma davası açan polis memuru, çocuklarını da alarak Manisa’daki babaocağına döndü.

Kadının ilk ifadesinde “IŞİD’e değil El Nusra’ya katılmak için Suriye’ye gittiğini, gittikten sonra pişman olduğunu, ancak IŞİD tarafından 5 gün süreyle hücre cezasına çarptırıldığını” söylediği öğrenildi.

Kart: Ağlayarak aradı, ikimiz de duygulandık

Polis memurunun babası A.A’nın önceki gün saat 12.00 sıralarında kendisini arayarak ailesinin kurtulduğu bilgisini verdiğini söyleyen CHP’li Kart, “O sırada gerçekten duygusal anlar yaşadık.

Bütün bu sürecin sonunda ailenin kurtulmuş olması gerçekten çok büyük bir mutluluk oldu” dedi. Bablemun ve Üç Kubbe köylerindeki yurttaşların süreçte büyük fedakârlık sergilediklerini anlatan Kart “Köylülerin olağanüstü yakınlığı ve duyarlılığı bu çocukların sağ salim kurtarılmasını sağladı” dedi. Kadın ve iki çocuğunu sınıra kadar getiren Mahsun Duymuş adlı kişinin, yakalandıktan sonra serbest bırakıldığını ifade eden Kart, sürecin başında Başbakan Ahmet Davutoğlu’na bir mektup yazdığını ancak bundan sonuç alamadığını belirtti.

‘Mektup yanıtsız kaldı’

Kart, şöyle devam etti: “Burada devletin duyarsızlıktan öte sorumsuzluğunu görüyorsunuz. Hükümet, bu olayda parmağını kıpırdatmadı. 12 Ocak’ta Başbakan’a mektup yazdım ve ‘2 ve 4 yaşındaki çocukların can güvenliklerinden siz sorumlusunuz’ dedim. Aslında hükümet duyarlı davransaydı 2-3 gün içinde çocuklara ulaşılabilirdi. Çünkü nerede oldukları biliniyordu.”