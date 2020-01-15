İki çocuğun domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası hakkında bakanlık inceleme başlattı

İstanbul Beylikdüzü’nde 2 ve 4 yaşlarındaki iki kız çocuğunun grip sebebiyle öldüğü iddiası hakkında bakanlık inceleme başlattığını açıkladı.

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan “İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır.” açıklaması yapıldı.

Ne olmuştu?

Beylikdüzü’nde geçtiğimiz hafta 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğun halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Hayatını kaybeden iki kız çocuğunun da hastaneye hayatını kaybetmiş şekilde geldiğini ifade eden hastane yönetimi, son zamanlarda hastanelerin çocuk polikliniklerinde yoğunluk olduğunu ifade etmişti.