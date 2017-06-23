İki çocuğu sırtından vuran adam: Canım sıkıldı, ateş ettim

Erzurum'da evinde otururken 'canı sıkılan' Ömer Murat Akçay havalı tabancasıyla pencereden ateş etti. Silahı ateşleyen Akçay, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Sümeyye B. ile 6 yaşındaki İkra K'yı vurdu. Çocuklar hastanede tedavi görürken, gözaltına alınan Akçay, "Evde canım sıkılınca çocuklara değil duvardaki kola şişesine ateş ettim" dedi.

Olay, 19 Haziran günü saat 18.30 sıralarında Erzurum’un merkez Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde iftar saatini bekleyen Ömer Murat A., apartmanın dördüncü katındaki evinin penceresini açtı ve kendisine ait havalı tabancayla sokaktaki kola şişesine ateş etti. Hedefi tutturamayan Ömer Murat A.,karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye B. ve İkra K.’yı yaraladı.

Çocuklar vurulduğunu anlamadı

Vurulduğunu anlamayan ve annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen 2 çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde çocukların sırtlarından vurulduğu anlaşıldı. İkra K. ameliyata alındı ve vücudundaki tek saçma çıkarıldı. Sümeyye B. ise hastanede müşahade altına alındı.

"İftar saati canım sıkıldı, ateş edesim geldi"

Polise bilgi verilmesi üzerine, yaralı çocuklar ile tanıkların ifadeleri alındı. Olay yerinde inceleme ve araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çocukların oturduğu apartmanın karşısında oturan ve bu tür silahlar kullandığı belirlenen Ömer Murat A.’yı gözaltına aldı. Ömer Murat A., "İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim vuramadım sonra bir el daha ataş ettim şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm ama ben onlara ateş etmedim. Benim avcılık belgem var silah da benim üzerime kayıtlı" diye konuştu.

Serbest bırakıldı

İkametinde bulunan ve olayda kullandığı değerlendirilen havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Ömer Murat A., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Apartmanın arka bahçesinde oynarken aniden belinin çok ağırdığına dikkati çekten İkra K. "Cezası neyse onu çekmesini istiyorum" derken babası Hüseyin K. komşuları Sümeyye’nin vurulduğunu öğrenince, olaydan yaklaşık 1.5 saat sonra kızını hastaneye götürdüklerini bildirdi.

