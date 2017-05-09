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“İki çocuğu öldürüyorsun, adın hiçbir gazetede geçmiyor”

Nihal Bengisu Karaca, 2 çocuğun polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşananları eleştirdi

09 Mayıs 2017 01:57

Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca Şırnak’ın Silopi ilçesinde evinde uyuyan iki çocuğun polis panzeriyle ezilerek öldürmesi sonrası yaşananları eleştirdi.

Karaca, Twitter hesabından “Panzerle duvarı delip eve giriyorsun, uyuyan iki çocuğu öldürüyorsun ve adın hiçbir gazetede geçmiyor” diye paylaşım yaptı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs gecesi, bir evin duvarını yıkarak, eve girmişti. Panzerin uykularındayken ezdiği 7 yaşındaki Muhammet Yıldırım ve 6 yaşındaki kardeşi Furkan Yıldırım hayatını kaybetmişti. 2 çocuğun annesi Nesime Yıldırım, “Polisler çocuklarımın altında kaldığı betonu kaldırmaya yardım etmediler” demişti. Hastaneye gittikten sonraki süreci de anlatan Yıldırım, “Çocuklarımı görmek istediğimi söyledim. Silahları bize doğrultarak, ‘Eğer bir şey yaparsanız silah kullanırız’ dediler” diye konuşmuştu.

 

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