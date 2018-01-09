İki çocuğu öldürülen anne: Başka Elif'ler, Hira'lar ölmesin diye mücadele edeceğim; hiçbir kadın korkmasın

İki çocuğu, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından öldürülen ve “Kimse bana sahip çıkmadı; savcısına gittim, polisine gittim, sığınmaevlerinde kaldım...” diyen anne Dilek Çakır, sesi duyulmayan her kadın için sesini yükseltmeye devam edeceğini söyledi. Çakır, “Hiçbir kadın korkmasın. Kadınlar susmasın. Bunları yaşayanlar polise gitsin, savcıya gitsin, sığınmaevine gitsin. Evet, ben gittim bir cevap bulamadım ama bu cevap alınmayacağı, mücadele edilmeyeceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Evrensel'den Hilal Tok'un haberine göre Çakır konuşmasının devamında, "Cevap alana kadar uğraşsınlar, her ne gerekiyorsa yapsınlar. Benim de elimden gelen bir şey varsa ben de yaparım. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Keşke Elif’im, Hira’m geri gelse… Benim şu anda konuşmamın tek sebebi, başka Elifler, Hiralar ölmesin diye” ifadesini kullandı.

"Kadınlar dayanışabilir, hiç kimseden kormayın"

Kimsenin kadına yönelik şiddete karşı susmaması gerektiğini söyleyen Çakır, “Sağır sultan duysun bunları. Kadınlar dayanışabilir. İnsanlar birleşsin. Korkmayın hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmayın” diyerek sözlerini sürdürdü.

Bundan iki ay önce 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan’ın, babası Nezir Türkoğlu tarafından öldürüldüğünü ve yaşadıklarının kendi yaşadıklarına çok benzer olan Neriman Türkoğlu için de konuşan Çakır, şunları söyledi:

“Neriman’ın sesi duyulmadı. Duyulmadığı için biz bu durumdayız. Daha fazla duyulabilirdi. Sahip çıkılabilirdi. Ben Neriman’ı televizyonlarda izlemiştim. Bir gün onun yaşadıklarını yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Ama yaşadım. Bir gün bunu herkes yaşayabilir. Benim yerimde herkes olabilir. Bugün bu acıyı yaşayan Dilek. Bugün ölen Elif, Hira... Adı fark eder mi? Bunlar yaşanıyor. Çıkın sokağa, çıkın. Neden çıkmıyorsunuz. Neden sesiniz çıkmıyor?”

"Yaşananların sorumlular..."

Olay yaşandıktan sonra Dilek Çakır, aylardır Ali Yardım’dan boşanmaya çalıştığını, evliliği boyunca şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini, Yardım’ın kendisini öldürmeye çalıştığını bu sebeple koruma kararı aldığını, defalarca savcılık ve emniyet yolunu tuttuğunu anlatmış, bu katliamın göz göre göre geldiğini söylemişti. Uzaklaştırma kararına rağmen çocuklarına babalarına çocukları görme ve kalma izni verildiğini söyleyen Çakır “Bu yaşananlarda herkes sorumlu. 70 milyon sorumlu. Ailesi de biliyordu onu. Daha fazla uğraşılabilirdi. Şikayetlerim görülebilirdi. Uygulamada problem var” dedi.

"İki gün sonra yaşadıklarım unutulacak"

Sesini çıkaramayan her kadın ve çocuk için sesini yükselteceğini söyleyen Çakır, “İki gün sonra yaşadıklarım unutulacak. Çünkü başka acılar yaşayacağız. Ben herkese gittim, sesimi duyuramadım. Bunun önüne geçilebilirdi” derken topluma da öfkeli. Hem toplumun kadına bakışına, hem de sessiz kalışına kızıyor.