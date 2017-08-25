İki çocuğu da balkondan düşerek öldü

İki çocuğu iki yıl arayla balkondan düşerek ölen anne Fatma Özcü, kızının öldüğüne bir türlü inanmıyor. Fatma Özcü, kızının oyuncak bebeğini Hayrünnisa diye seviyor.

Rize'de iki yıl önce 2.5 yaşındaki çocukları Recep Ali gibi önceki gün de 2 yaşındaki kızları Hayrünnisa balkondan düşüp ölen Fatma ve Dilaver Özcü çifti olayın şokunu yaşıyor. Kızının öldüğüne bir türlü inanamayan Fatma Özcü, onun oyuncak bebeğini 'Hayrünnisa' diye bağrına basıp gözyaşı döküyor.

Kentin Müftü Mahallesi Akın Apartmanı B Blokta önceki gün Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa, annesi içerde iş yaparken Oyun oynamak için balkona çıktı. Bir ara balkondan sarktığı sanılan Hayrünnisa, beşinci kattaki balkondan betan zemine düştü. Ağır yaralanan Hayrünnisa Özcü, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

İki yıl önce oturdukları Çaykent Beldesi Kokulukaya'da ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşün ölen 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali gibi kızları Hayrünnisa'nın da yine balkondan düşüp ölmesiyle Fatma ve Dilaver Özcü çifti şoka girdi.

Kızının öldüğüne inanamıyor

Kızının öldüğüne bir türlü inanamayan Fatma Özcü, kızının oyuncak bebeğini bağrına basarak, "Bir şey olmadı bakın kızım burada. Ayakkabıları, biberonu ve eşyaları burada. Kızıma bir şey olmadı" demesi yürek dağlıyor.

Dilaver Özcü de iki yıl arayla iki çocuklarının balkondan düşerek ölmesinden acısını yaşadıklarını, şimdi 5 yaşındaki oğulları Orkun ile yaşama tutunmaya çalışacaklarını söyledi. Başsağlığına gelenlere acılarının büyük olduğunu söyleyen Dilaver Özcü, "Daha önce de 2.5 yaşındaki oğlum, tabureyi alıp balkona çıkmıştı ve oradan düşerek hayatını kaybetmişti. O zaman çocuğumu yerde ben bulmuştum. Bu kez annesi olayı fark edip yerde Hayrünnisa'yı gördü. Acımız dayanılacak gibi değil" diye konuştu.