İki çocuğu, babaları tarafından katledilen annenin isyanı: Yalvardım, korumadınız bizi!

İstanbul Maltepe’de babaları Ali Yardım tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazesi defnedildi. İki çocuğunun tabutunu omuzlayan anne Dilek Yardım “Yalvardım, korumadınız bizi. Hiçbirinizi istemiyorum, gidin” diyerek sinir krizi geçirdi.

Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın için SancaktepeYenidoğan'daki Hz Ali Camii'ne cenaze töreni düzenlendi. Burada düzenlenen cenaze törenine, çocukların yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çocukların annesi Dilek Yardım musalla taşına koyulan tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İmamın izin vermesi üzerine anne Yardım, cenazede en önde saf tuttu.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Dilek Yardım, "Hiçbiriniz sahip çıkmadı. Hepinize yalvardım, benim yavrularım gitti, benim kuzularım gitti. Kollamadınız bizi korumadınız bizi. Hiçbirinizi istemiyorum, gidin buradan. Ne olur uyan anneciğim, emziklerini getirdim, ne olur uyan Elif" diye isyan etti.



Daha sonra kılınan namazın ardından, Elif Mina ve Miray Hira'nın cenazeleri, Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ne olmuştu?

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde silah seslerinin duyulması üzerine çevre sakinleri polise haber vermiş, eve gelen ekipler Elif Mina (4), kardeşi Miray Hira (2) ile babaları Ali Yardım'ın (29) cesedini bulmuştu. Yapılan araştırmada, Ali Yardım'ın, kızlarını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti. (DHA)