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İki cinayet zanlısı emekli polis yakalandı

Eski eşini ve bir esnafı öldürdüğü iddiasıyla aranan emekli polis memuru, Mersin'de gözaltına alındı

01 Ekim 2016 00:43

Gaziantep'de eski eşini, Mersin'de de bir elektrikçiyi iş yerinde öldürdüğü ileri sürülen emekli polis memuru yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Eylül'de Gaziantep'te ayrıldığı eşi Türkan M'yi, 3 gün sonra da Mersin'de elektrikçi dükkanında esnaf Hakim Suna'yı (62) öldürdüğü iddia edilen Bozan A'yı yakalamak için çalışma yürüten polis, zanlının Mersin'de gizlendiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kaldığı adresi belirleyen ekipler, Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda katil zanlısını gözaltına aldı.

Bozan A'nın ilk ifadesinde işlediği cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi.

Ekiplerin ayrıca, evde suç aleti tabancayı da ele geçirdiği belirtildi.

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