İki CHP'li vekil, iki ayrı koalisyon görüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM 25. Dönem CHP milletvekilleri yarın yapılacak yemin töreni öncesi ile Genel Merkez'de bir araya geldi. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, koalisyon konusunda iki farklı yorumda bulundu.

Engin Özkoç, "AKP ve CHP'nin bu sürece bir 'dur' demesi lazım. Daha fazla Türkiye’yi hükümetsiz bırakmamak lazım" derken, Muharrem İnce ise "Benim gönlüm AKP ile bir koalisyondan yana değil" ifadelerini kullandı.

Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un koalisyonla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Resmen artık yeni bir dönem başlıyor. Sayın genel başkanımız tamamen görüşlerini alarak resmi yeni döneme başlayacaktır diye düşünüyorum. Genel başkanımızın yürüttüğü diplomasi aslında yüzde 60’lık kesimin içerisinden bir koalisyon görüşmesinin çıkmasıydı. Ancak muhatapları bu konuda sıcak bir yaklaşım göstermedi. Bizim yaklaşımımıza karşı el uzatılmayışına karşı bir tepki var. Bundan dolayı da bundan sonraki süreç artık iki tane büyük siyasi parti, yani AKP ve CHP bu sürece bir dur demesi lazım. Bundan sonraki süreci değerlendirmek lazım. Daha fazla Türkiye’yi hükümetsiz bırakmamak lazım.” ,

"Koalisyonun hangi partiyle kurulabileceğine" ilişkin soruyu cevaplayan Yalova Milletvekili İnce ise şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte DYP, SHP koalisyonunda ben partinin ilçe yöneticisiydim. Kızılay'da milletvekilimiz dövülmüştü, İnsan Hakları Bakanımıza yargısız infaz yaptırmışlardı. İstanbul Emniyet Müdürü hükümet ortağı olan SHP'ye meydan okumuştu. Koalisyonu kurmak kolay iştir, koalisyonu yıkmak zor iştir. İlkelerinizle, prensiplerinizle çeliştiğiniz zaman yıkmak istersiniz ama yıktığınızda da millet size bedel ödetir. Onun için ince eleyip, sık dokumak lazım. Benim gönlüm AKP ile bir koalisyondan yana değil. Ama partimin yöneticileri ne karar verir, zaman neyi gösterir ona bakarız."