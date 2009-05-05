İki canlı tanık dehşeti anlattı





İki oda dolu insanı taradılar

İki genç kız katliamı anlattı

Odaya toplayıp ateş açtılar

'Kımıldayanların kafasına ateş ettiler'



'Saldırı alabalık tesisleri için'



Tecavüz iddiası



Erkekler köy korucusu

Mardin'de 45 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ayrıntıları netleşmeye başladı.Bilge köyünde düzenlenen saldırıda düğünde bulunan 8 kişilik bir ailenin fertlerinin tamamı öldürüldü.Saldırıda Saliha ve Yıldız Aktimur çiftiyle 6 çocukları hayatını kaybetti. Çocukların yaşları 3 ile 12 arasında değişiyor.Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu, iki oda dolusu insanın maskeli kişiler tarafından silahlarla taranarak öldürüldüğünü söyledi. Saldırısı sırasında saklanan ve yara almadan kurtulan iki genç kızla görüştüğünü belirten Ayanoğlu, "Ancak şoktalar, konuşamıyorlar, kendilerine gelince olay yerinde nelerin olduğunu öğrenebileceğiz" dedi.Eski köy muhtarı Cemil Çelebi'nin kızının düğününde gerçekleşen saldırıdan sağ kurtulan, ancak yayşadıkları şok nedeniyle konuşamayan iki genç kız, psikolog yardımıyla alınan ifadelerinde dehşeti anlattılar...Genç kızların anlattıklarına göre eve gelen dört saldırgan, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu grubu bir odaya silah zoruyla topladı. Uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlar, grubun üzerine defalarca ateş açtı. Daha sonra namaz kılan köy imamı ve evde bulan diğer erkekleri de öldüren saldırganlar, olay yerinden uzaklaştı.Alilesinden 4 kişiyi kaybeden bir köylü ise “Ailemizden 7 kişiden 4’ü öldü, 3 tanesi sağ kurtuldu. Kurtulanlardan bir tanesi diyor ki, taradıktan sonra tek tek kontrol etmişler; yaşayan, kımıldayan biri varsa tekrar kafalarına ateş edip dışarı öyle çıkmışlar.”Köylülerden biri şöyle konuştu: “Bu saldırı menfaat için, alabalık tesisleri içindir. O alabalık tesisinin sahibi aslında burada değil. İki kişi camiye gitmiş diyorlar. İmamla beraber onları öldürmüşler. İki kişi de nişana gitmiş, katliam yapmışlar.”Bir başka iddiaya göre ise katliamın nedeni, saldırıda ölen Çelebi'lerden bir gencin, saldırganların yakını bir genç kızı evlenme vaadiyle iğfal etmesi, ancak evlenmeye yanaşmaması. Bunun üzerine kızın yakınları intikam amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdi.Bu arada İçişleri Bakanlığı'nda kurulan kriz masasına bölgeden gelen bilgilere göre 32 haneli köyün yetişkin erkeklerin tamamı köy korucusu olarak istihdam ediliyor. Korucuların, bölgedeki bir operasyon nedeniyle köyde bulunmadığı ve onların dışında köyde bulunanların saldırganlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.Jandarma komando timleri köy çevresinde geniş çaplı bir operasyon başlatmış durumda.