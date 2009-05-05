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İki canlı tanık dehşeti anlattı

Mardin'deki saldırıdan yara almadan kurtulan iki kız psikologlar yardımıyla alınan ifadelerinde dehşet anını anlattılar.

05 Mayıs 2009 03:00

Mardin'deki saldırıda bir anne ve babayla birlikte 6 çocukları da yaşamını yitirdi. Saldırıdan kurtulan ancak yaşadıkları şok nedeniyle konuşamayan iki kızın ifadesi psikolog yardımıyla alınabildi. İki tanık dehşeti anlattı: Odaya doldurup ateş açtılar

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Mardin'de 45 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ayrıntıları netleşmeye başladı.

Bilge köyünde düzenlenen saldırıda düğünde bulunan 8 kişilik bir ailenin fertlerinin tamamı öldürüldü.

Saldırıda Saliha ve Yıldız Aktimur çiftiyle 6 çocukları hayatını kaybetti. Çocukların yaşları 3 ile 12 arasında değişiyor.

İki oda dolu insanı taradılar

Mardin Belediye Başkanı Mehmet Beşir Ayanoğlu, iki oda dolusu insanın maskeli kişiler tarafından silahlarla taranarak öldürüldüğünü söyledi. Saldırısı sırasında saklanan ve yara almadan kurtulan iki genç kızla görüştüğünü belirten Ayanoğlu, "Ancak şoktalar, konuşamıyorlar, kendilerine gelince olay yerinde nelerin olduğunu öğrenebileceğiz" dedi.

İki genç kız katliamı anlattı

Eski köy muhtarı Cemil Çelebi'nin kızının düğününde gerçekleşen saldırıdan sağ kurtulan, ancak yayşadıkları şok nedeniyle konuşamayan iki genç kız, psikolog yardımıyla alınan ifadelerinde dehşeti anlattılar...

Odaya toplayıp ateş açtılar 

Genç kızların anlattıklarına göre eve gelen dört saldırgan, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu grubu bir odaya silah zoruyla topladı. Uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlar, grubun üzerine defalarca ateş açtı. Daha sonra namaz kılan köy imamı ve evde bulan diğer erkekleri de öldüren saldırganlar, olay yerinden uzaklaştı.

'Kımıldayanların kafasına ateş ettiler'

Alilesinden 4 kişiyi kaybeden bir köylü ise “Ailemizden 7 kişiden 4’ü öldü, 3 tanesi sağ kurtuldu. Kurtulanlardan bir tanesi diyor ki, taradıktan sonra tek tek kontrol etmişler; yaşayan, kımıldayan biri varsa tekrar kafalarına ateş edip dışarı öyle çıkmışlar.”

'Saldırı alabalık tesisleri için'

Köylülerden biri şöyle konuştu: “Bu saldırı menfaat için, alabalık tesisleri içindir. O alabalık tesisinin sahibi aslında burada değil. İki kişi camiye gitmiş diyorlar. İmamla beraber onları öldürmüşler. İki kişi de nişana gitmiş, katliam yapmışlar.”

Tecavüz iddiası

Bir başka iddiaya göre ise katliamın nedeni, saldırıda ölen Çelebi'lerden bir gencin, saldırganların yakını bir genç kızı evlenme vaadiyle iğfal etmesi, ancak evlenmeye yanaşmaması. Bunun üzerine kızın yakınları intikam amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdi.

Erkekler köy korucusu

Bu arada İçişleri Bakanlığı'nda kurulan kriz masasına bölgeden gelen bilgilere göre 32 haneli köyün yetişkin erkeklerin tamamı köy korucusu olarak istihdam ediliyor. Korucuların, bölgedeki bir operasyon nedeniyle köyde bulunmadığı ve onların dışında köyde bulunanların saldırganlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Jandarma komando timleri köy çevresinde geniş çaplı bir operasyon başlatmış durumda.



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