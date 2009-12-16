İki canlı bomba yakalandı

T24 - Muş'ta izinsiz gösteri sırasında iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da bir kişi el bombasıyla, Mardin Kızıltepe'de ise el bombası ve 1 kilogram C-4 taşıyan kişi yakalandı.





El bombası ile kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de şüphe üzerine kontrol edilmek istenen 25 yaşındaki Arif K., polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.



Arif K. kısa bir süre sonra kovalama sonucu yakalandı. Üzerinde pimli, mandallı bantla sarılı taaruz tipi el bombası ele geçirilen Arif K. sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

Bahçelievler Kıbrıs Caddesi Serhat Sokakta uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gördü. Polis, şüpheliyi kontrol etmek istediği sırada, şüpheli dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs polis tarafından kovalanmaya başlandı. Şüpheli kaçarken, montun cebinden çıkarttığı bir cismi sokak ortasında yere attı. Peşindeki polisleri atlatmak için uzun süre mücadele eden şüpheli polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Yakalanan şüphelinin 25 yaşındaki Arif K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin attığı cismi alan polis, el bombası ile karşılaştı. Yapılan incelemede bulunan el bombasının yeşil renkli, mandalı ve pimli mandalı bantla sarılı taaruz tipi el bombası olduğu belirlendi. Arif K., ile ele geçirilen el bombası incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

1 kilo C-4'le yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin elinde taşıdığı poşette 1 kilogram C-4 patlayıcı, 3 el bombası ve 2 fünye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Otogarı'nda şüpheli davranışlarda bulunan ve kimliği açıklanmayan bir kişi polis tarafından durduruldu. Yapılan aramada şahsın elinde taşıdığı poşet içerisinde 1 kilogram C-4 patlayıcı, 3 el bombası ve 2 fünye bulundu.

Şahıs gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



