"İki canlı bomba 18 Ekim'de HDP'nin Antep mitingini kana bulayacaktı"

HDP’nin, mitinglerini iptal etmesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı. Partiye gelen uyarıya göre iki canlı bomba 18 Ekim’deki Gaziantep mitingini kana bulayacak ve ikinci katliamı yaşatacaktı.

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, Suruç ve Ankara katliamlarının ardından IŞİD’e bağlı canlı bombalar tartışmasına yeni boyut kazandıracak yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve İmralı heyetine yönelik suikast girişimlerinin izleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan canlı bombaların hedefleriyle ilgili ipuçları verdi. Ankara Garı’ndaki saldırıyı gerçekleştiren 2 canlı bombadan sonra kalan 2 canlı bombanın HDP’lileri hedeflediği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre canlı bombaların hedefi HDP’nin 1 Kasım öncesi gerçekleştireceği mitinglerdi. HDP’nin taslak miting programına göre Ankara’daki katliamdan tam 8 gün sonra 18 Ekim tarihinde Gaziantep mitingi düzenlenecekti.

Bu miting, Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirilecekti. Ankara katliamının ardından, HDP yönetimi, ortaya çıkan tehlikeyi dikkate alarak önce mitingleri iptal etmeyi tartışmaya açtı. Gelen bilgi üzerine parti yönetimi, 15 Ekim’de Türkiye’deki tüm mitinglerini iptal etme kararı aldı.

Bu kararın altından Ankara’daki saldırıyı düzenleyen 2 canlı bombanın ardından halen yakalanamayan diğer 2 canlı bombadan duyulan kaygı çıktı. Edinilen bilgiler, HDP yönetiminin Gaziantep mitingini bu iki canlı bombanın saldırıda bulunacağı bilgisinin ulaşması üzerine iptal ettiğini gösteriyor. HDP yönetimine mitinglerle ilgili karar aşamasındayken saldırı olasılığına ilişkin bilgi “Mitinglere yönelik canlı bomba saldırıları konusunda ciddi hazırlıklar var. Türkiye’ye Ankara saldırısından önce 4 canlı bomba girdi. 2’si Ankara saldırısında görev yaptı. İkisi de başka bir yere götürüldü. Şu anda serbest dolaşıyorlar. Çok büyük olasılıkla Gaziantep’e götürüldüler. Ankara’dan sonra Gaziantep’e saldıracaklar” şeklinde geldi. Figen Yüksekdağ, mitingin iptalinden bir gün sonra Gaziantep’te milletvekili adaylarının katılımıyla basın toplantısı yapmakla yetindi.

İptal kararı kurtardı

Demirtaş’a yönelik suikasta ilişkin hükümete yaptığı başvurulardan hiçbir sonuç alamayan HDP yönetimi de, “mitingin kana bulanacağı, polisin önlem almayacağı, ikinci bir Ankara katliamı yaşanacağı” değerlendirmesiyle mitingi iptal etti. İptal kararıyla Türkiye’nin yeni bir katliamdan kurtulduğu belirtiliyor.