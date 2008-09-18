İki büyük bankanın e-mail kavgası

Son dönemde yatırımcılarıyla birçok sorun yaşayan ve üst yöneticisini değiştirmek zorunda kalan Fortis, finansal durumu hakkında olumsuz bilgiler içeren ve spam olarak gönderilen elektronik postadan rakibi KBC'yi sorumlu tuttu.



KBC ise hiçbir çalışanının Fortis'in sermaye artırmak zorunda kalacağı ileri sürülen elektronik postayla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.



KBC analistleri, piyasa değeri son aylarda sürekli gerileyen Fortis'in çok ucuzladığını belirterek,yatırımcılara Fortis hissesi almaları tavsiyesinde bulundu.



Bu arada Belçika bankacılık kurumu CBFA, Fortis hakkındaki elektronik postayla ilgili soruşturma başlattı.



Bir yıl içinde yüzde 75'e yakın gerileyerek son 13 yılın en düşük seviyesine inen Fortis hisseleri Amsterdam Borsası'nda 6,6 avrodan işlem görüyor.

