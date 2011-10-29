İki binaya bir kolon

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Zaman'ın haberine göre, Türkiye'yi yasa boğan Van depreminde ciddi ihmaller ortaya çıktı. Yıkımın en çok olduğu Erciş şehir merkezindeki binalarda denetimlerin göz ardı edilmesi, hasarın artmasına sebep oldu.Enkaz bölgesindeki bazı binalarda ise kolonlar, komşu binalarla ortak kullanılmış. Çınarlı Caddesi'ndeki enkaz ve bitişiğindeki binalara bakıldığında 5 katlı iki apartmanın kolonlarının ortak olduğu görülüyor. Cadde üzerindeki binalardan biri 8 yıl önce yapılmış. İskeleti bitirilen ikinci yapı ise öncekine bitişik inşa edilmiş. Sonradan yapılan binaya yeni kolon dikmek yerine yandaki apartmanın kolonundan yararlanılmış.Sonraki binanın karkas halinde olması ise facianın büyümesini engellemiş. Ailelerin bulunduğu 8 yıllık bina yıkılmaktan son anda kurtulmuş. Ancak oturulamaz durumda. Aynı müteahhidin yaptığı yandaki üçüncü bina ise yerle bir.Ercişli inşaat mühendisi Latif Kendir, yaşanan skandalın sebebini şöyle açıklıyor: "İlçede müteahhit aynı zamanda bina sahibidir. Mühendis yerine inşaat ustasına danışılır ve bina dikilir. Masraftan kaçmak için bitişikteki binanın sahibinden izin alınarak, ikinci bir kolon dikilmediğini görüyoruz. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü bir kolonun taşıyacağı yük bellidir. İki katı ağırlık çökünce kolonun dayanması imkânsız olur."Depremin şiddetli yaşandığı Erciş ilçesinde geriye kalan görüntüler, ilçedeki yapı denetimlerinin göz ardı edildiğini bir kez daha ortaya koydu. Çınarlı Caddesi'ndeki enkaz ve bitişiğindeki binalara bakıldığında 5 katlı iki apartmanın kolonlarının ortak olduğu görülüyor. Cadde üzerindeki binalardan biri 8 yıl önce yapılmış. İskeleti bitirilen ikinci yapı ise öncekine bitişik inşa edilmiş. Sonradan yapılan binaya yeni kolon dikmek yerine yandaki apartmanın kolonundan yararlanılmış. Yeni binanın iskelet halinde olması ise facianın büyümesini engelledi.Bu arada Van'da açıklamalar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, binaların ön hasar tespitlerine başladıklarını söyledi. Bayraktar, şöyle konuştu: "Artık bugünden sonra artçı depremlerin büyüklüğü 5'i geçmez. Van ve Erciş artık güvenli bölge oldu. Çünkü fay hattı enerjisini boşalttı. Burada yakın bir süre içinde deprem olma ihtimali çok zayıf. Bu bakımdan insanlarımız sıva döküğü olan binalara çok rahat girebilirler. Daha sonra biz güçlendirilmesi gereken binaları güçlendireceğiz. Yıkılması gereken binaları yıkacağız. İnsanların kışı rahat geçirmesi için konteynerleri süratle yapmaya başladık. Arkasından da kalıcı konutları yapacağız. Çok güzel bir Van yapacağız. Köylerimizi, Erciş'imizi pırıl pırıl yapacağız. Bundan insanlarımızın şüphesi olmasın."