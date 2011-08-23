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İki bin asker sivil araçla sınıra gönderildi

Kuzey Irak’a yapılan hava harekatının ardından sınırda hareketlilik yaşanıyor. Yaklaşık 2 bin asker sivil araçlarla Şırnak’a gönderildi.

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kuzey Irak’a yapılan hava harekatının ardından sınırda hareketlilik yaşanıyor. Yaklaşık 2 bin asker sivil araçlarla Şırnak’a gönderildi.

 

Son dönemde art arda yaşanan terör saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta başlattığı hava harekatı aralıklarla devam ediyor.


Türk jetleri başta Kandil Dağı olmak üzere PKK’ya ait birçok kampı bombalıyor.


Öte yandan, sınır bölgesindeki askeri hareketlilik de sürüyor.


Habertürk gazetesinin haberine göre; Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'ndan 2 bin komando, 120 sivil minibüsle ile Mardin yolu üzerinde Şırnak'a sevk edildi.


Sevkıyat sırasında karayolunda üst düzey güvenlik önlemleri de alındı.


Konvoyun başında zırhlı panzer, orta ve sonlarında ise sinyal kesici Jammer araçlar bulunuyor.


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