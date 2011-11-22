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Dünya

İki bayrak çok korkuttu

İran’da hükümet yanlısı internet siteleri, bir futbol maçında Türk ve Azerbaycan bayraklı tişörtler giyen taraftarları bölücülükle suçladı.

22 Kasım 2011 02:00

T24- İran’da hükümet yanlısı internet siteleri, bir futbol maçında Türk ve Azerbaycan bayraklı tişörtler giyen ve Azeri bayrakları taşıyan Azeri kökenli taraftarları bölücülükle suçladı.



BBC Türkçe’nin haberine göre, İran’da Azeri kökenli nüfusun yoğun olduğu Tebriz kentinin takımı Tractorsazi ve Şiraz kentinin takımları Fecr-i Sepasi arasında oynanan karşılaşma sırasında çekilen fotoğraflarda bazı taraftarların Türk bayraklı tişörtler giydiği, bazılarının da Azerbaycan bayrakları taşıdıkları görülüyor.
 

Hükümet yanlısı Rajanews internet sitesinde haber, “Fecr-Tractor maçına bölücü sembollerle katıldılar” başlığıyla duyuruldu. Haberin ayrıntısında da, “Maalesef bu insanlar, diğer taraftarlara da öncülük yapıp, diğer kentlerde de pek çok kez bölücü tezahüratlar yaptırdılar” denildi.

Ayrıca, “Pan-Türkist fikirleri yaymaya çalışan bu tribün liderleri, durumu kendi çarpık amaçları için kötüye kullandı” ifadesi yer aldı. Aynı fotoğraflar, benzer ifadelerle birçok farklı hükümet yanlısı internet sitesinde de yer aldı.

Yaptırım kıskacı

ABD, İngiltere ve Kanada, İran’a yönelik ilave ortak yaptırım paketi açıkladı. ABD İran’ı karaparanın aklandığı şüphesi bulunan ülkelere dahil ederken karar, petrokimya endüstrisini hedef alan yeni yaptırımlar da getirdi. ABD Başkanı Barack Obama, İran’ın “yalnızlığı seçtiğini” savundu.


 

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