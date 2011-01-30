İki Bayern'li oyuncu birbirine girdi

T24 - Bundesliga'da Bayern Münih'in deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 mağlup ettiği maçta, iki Bayernli oyuncu Robben ve Müller saha içerisinde kavga etti.





Bundesliga mücadelesinde Bayern Münih, zorlu Werder Bremen deplasmanından 3 puanı 3 golle alırken, saha içinde iki oyuncu Robben ve Müller'in kavgası keyifleri kaçırdı.

Werder Bremen maçın 47. dakikasında Per Mertesacker'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole karşılık 65. dakikada Robben'den geldi. Mertesacker'in 76. dakikada kendi kalesine attığı gol ile öne geçen Bayern, Klose ile 86. dakikada farkı ikiye çıkardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Werder Bremen deplasmanından aldığı 3 puan ile zirve mücadelesini sürdüren Bayernli oyuncuların keyfi, Robben ve Müller'in saha içindeki kavgaları ile kaçtı. Hollandalı oyuncu Robben'in, Müller'e yumruk atarak üzerine saldırması karşısında ne yapacaklarını bilemeyen takım arkadaşları küçük çaplı bir şok yaşadı.

Maç sonrası Arjen Robben yaptığı açıklamada takım arkadaşı Müller'i bencillik ve saygısızlık yapmakla suçlayarak, "Biz bir takımız. Herkes birbirine saygılı olmalı. Bu tip şeylerden nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki oyuncu arasındaki kavgayı değerlendiren takım kaptanı Philipp Lahm ise, "Konuşmamız gereken şeyler var. Bunu örtbas edemeyiz. Takım olarak en kısa sürede toplanıp bu konuları konuşacağız" dedi.

Bu olay sonrası araya giren Bayern Münih ve Werder Bremenli oyuncuların ayırdığı iki oyuncunun ne ceza alacakları önümüzdeki günlerde belli olacak.