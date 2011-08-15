İki başkentte sürtük yürüyüşü

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Geçtiğimiz ocakta Kanadalı bir polis memurunun konuşmasında “Sürtük gibi giyinip tecavüze davetiye çıkarmayın” cümlelerini kullanmasının üzerine başlayan protestoların son ayağı Washington ve Berlin’de yapıldı. Daha önce Kanada, İngiltere, Hollanda, Avustralya’nın yanı sıra ve ABD’nin Seattle, Boston, Chicago, Philadelphia ve Austin kentlerinde de yapılan sürtük yürüyüşünün iki ayağına yaklaşık altı bin kişi katıldı.Kısa şort ve dekoltenin tecavüz ve tacize davetiye çıkardığı anlayışıyla savaş açan göstericiler, Beyaz Saray’a ve Washington Anıtı’na yürüdü. Berlin’de de yürüyüşe katılanların açtıkları ‘Tecavüze uğrarken üzerimde bu vardı’, ‘Bedenim bana aittir’ ve ‘Benim annem de bir sürtük’ türü pankartlar dikkat çekti.Washington’daki yürüyüşe katılan Theresia Warder, bir kaç yıl önce cinsel tacize uğradığını söyledi ve ekledi: “Suç duyurusunda bulunmaya gittiğimde, giyim tarzımın buna davetiye çıkardığını ima ettiler. Cinsel taciz benim suçummuş gibi davrandılar. Böyle bir davranışa maruz kalmış biri olarak, başka hiçbir kadının aynı tecrübeyi yaşamasını istemiyorum.”Tecavüz kurbanı gösterici Deanna Rice da “Komşum tarafından tecavüze uğradığımda hem polis hem de annem giyim tarzımdan dolayı buna ‘kaşındığımı’ söyledi. Üzerimdeki giysi ‘Lütfen bana saldırın’ diye haykırıyor mu sizce? Hiç sanmıyorum” Onun üzerine dört yıldır şort giymedim. Bir kadının taciz edilmesini giysisiyle maruz göstermeye çalışan bir davranışın yeri olamaz. Sürtük Yürüyüşü sessiz kalanların haklarını savunmaları için bir platform” dedi.24 Ocak 2011 günü Toronto York Üniversitesi’nde yapılan bir panelde Toronto Emniyet Müdürlüğü adına konuşma yapan Michael Sangguinnetti “Kadınlar cinsel tacizden kurtulmak istiyorsa, sürtük gibi giyinmemeli” sözlerini sarf etmişti. Sürtük Yürüyüşleri bu anlayışla savaşmak için mayıs ayında başlamıştı.