'İki başbakan var, biri AKP'nin bildirgesini, diğeri kendi başkanlık seçimi beyannamesini savunuyor'

ODTÜ'de öğrencilerle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin YSK’ya yaptığı başvurunun reddedilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. HDP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle YSK'ya başvurmuş ancak başvuru reddedilmişti.

"Sonuç alıncaya kadar, son seçim gününe kadar ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne de arkadaşlarımız konuyu taşımak üzere hazırlık yapıyorlar" diyen HDP Eşbaşkanı Demirtaş, yarın Anayasa Mahkemesi'ne bu konuda başvurabileceklerini söyledi.

'Yalçın Akdoğan, bu konularda az konuşursa daha süper olur'

HDP barajın altında kalmasına dair "süper olur" yorumunu yapan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la ilgili olarak, "Kendisi de bu konularda az konuşursa daha süper olur" ifadelerini kullanan Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Parlamento, yargı, üniversiteler, medya hepsi Aksaray’a bağlansa daha süper olur. Parlamentoda Ak Parti dışında milletvekili olmasa mesela daha süper olur. Bence sadece HDP’nin girmemesi yetmez. Hayal ettikleri toplum, hayal ettikleri parlamento öyle bir parlamento. Fakat 7 Haziran akşamı neyin süper olduğunu görecekler. Kendisi de biraz bu konularda az konuşsa daha süper olur."

'YSK adil değil, seçim ve seçmen güvenliğini nasıl sağlayacağız?

Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun "Fitne odaklarına ilişkin inadına çözüm süreci" açıklamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de, "Hangi Başbakan söyledi onu? Davutoğlu olan. Ne söylediklerini inanın ki kaile almaya gerek yok. Biri ’Kürt sorunu yoktur’ diyor. Öbürü ’çözüm sürecini ısrarla sürdüreceğiz’ diyor. İki Başbakan kendi aralarında anlaşamıyorlar. İki farklı kampanya sürdürüyorlar. Başbakanlardan biri AK Parti’nin bildirgesini savunuyor, diğer Başbakan ise Cumhurbaşkanı olan yani kendi seçim beyannamesini savunuyor. Onda Başkanlık dışında hiçbir yok. AK Parti seçim kazanırsa kendi beyannamesini uygulayamayacak" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle HDP’nin YSK’ya yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin olarak Demirtaş, " Yüksek Seçim Kurulu’nun adil olmadığının tescil edildiği bir ortamda doğrusu seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız veya seçmen güvenliğini nasıl sağlayacağız. Bu ciddi bir tartışma konusudur artık. YSK Sayın Cumhurbaşkanının şuanda seçimlere müdahale etmediğini söyleyemez. Bu halkı aptal yerine koymaktır. Halk aptal değildir, herkes ne olduğunun farkında, bir suç işlendiğinin farkında. Fakat YSK bunu tescillemiyor. Her gün YSK’ya başvurumuz rutin olarak devam edecek. Sonuç alıncaya kadar, son seçim gününe kadar ayrıca Anayasa Mahkemesine de arkadaşlarımız konuyu taşımak üzere hazırlık yapıyorlar. Belki yarın Anayasa Mahkemesi’ne de bu konuda bir başvurumuz da olacaktır" dedi.