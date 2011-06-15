T24 LogoT24 Logo
Dünya

İKİ BALİNADA RADYASYON BELİRLENDİ TOKYO (A.A)

15 Haziran 2011 22:13

-İKİ BALİNADA RADYASYON BELİRLENDİ TOKYO (A.A) - 15.06.2011 - Japon balıkçıların ülkenin kuzey kıyıları açıklarında yakaladıkları iki balinada radyasyon belirlendi. Hokkaido adası açıklarında yakalanan 17 balinanın ikisinde, mart ayındaki deprem ve tsunaminin ardından radyasyonun sızdığı Fukuşima nükleer santralinin etkisiyle olduğu düşünülen radyoaktif sezyum elementi belirlendi.  Belirlenen radyasyon miktarının tehlike sınırının çok altında olduğu, balinaların etinin yenilebileceği açıklandı. Bölgedeki radyoaktif sızıntının ardından, ilk kez balinalarda radyasyon izi belirlenmiş oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24