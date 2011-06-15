-İKİ BALİNADA RADYASYON BELİRLENDİ TOKYO (A.A) - 15.06.2011 - Japon balıkçıların ülkenin kuzey kıyıları açıklarında yakaladıkları iki balinada radyasyon belirlendi. Hokkaido adası açıklarında yakalanan 17 balinanın ikisinde, mart ayındaki deprem ve tsunaminin ardından radyasyonun sızdığı Fukuşima nükleer santralinin etkisiyle olduğu düşünülen radyoaktif sezyum elementi belirlendi. Belirlenen radyasyon miktarının tehlike sınırının çok altında olduğu, balinaların etinin yenilebileceği açıklandı. Bölgedeki radyoaktif sızıntının ardından, ilk kez balinalarda radyasyon izi belirlenmiş oldu.