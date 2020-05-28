İki bakanlığın bazı müdürlüklerine atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na atamalar yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan iş müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak Selahattin Cerrah atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Zekeriya Şeker’in ataması yapılırken, Orman Genel Müdür Yardımcılığı’na Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ise Yasin Yaprak getirildi.