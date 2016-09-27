İki bakanın çelişen ifadeleri; YPG'liler Fırat'ın doğusuna geçti mi, geçmedi mi?

Hükümet kanadından YPG'lilerin Fırat'ın doğusuna geçip geçmediğiyle ilgili olarak çelişkili açıklamalar geldi. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş "YPG güçleri Menbiç'i boşaltıyor" derken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Menbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat'ın gerisine gidecek' dedik. Şu anda YPG unsurları halen Menbiç'te. Ya YPG'ye söz geçiremiyorsunuz, ya göndermek istemiyorsunuz" ifadesini kullandı.

Türkiye Hükümeti, Menbiç ve Cerablus'un batısında yer aldığı Fırat Nehri'ni Suriye'deki 'kırmızı çizgisi' olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerden gelen açıklamaların inandırıcı olmadığını savunarak şunları söyledi:

"Menbiç ile ilgili bize şu anda, 'Fırat'ın doğusuna geçtiler' diyorlar. Biz de diyoruz, 'Hayır geçmediler.' Ben şunu da söyleyeyim; Fırat'ın doğusuna geçtiklerinin ispatı bizim tespitimize bağlıdır. Birilerinin Amerika'da yaptıkları açıklamayla veya şurada burada yaptıkları açıklamayla, biz YPG'nin veya PYD'nin Fırat'ın doğusuna geçtiğine inanmayız"

Dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Numan Kurtulmuş ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Cerablus'a havadan ve karadan düzenlediği Fırat Kalkanı harekâtının başarılı olduğunu savunarak "YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusu var. Türkiye'nin parametreleri bunlar. Türkiye ısrarla çekilme ile ilgili talepleri tekrarlamıştır. Bunun sonucunda sonuç almakta olduğumuzu görüyoruz. Bu da Türkiye için önemli bir gelişmedir. YPG güçleri Menbiç'i boşaltıyor" ifadesini kullandı.

Bugün İngiltereli mevkidaşı Boris Johnson ile ortak basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'teki varlığıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Menbiç operasyonu biter bitmez YPG'liler Fırat'ın gerisine gidecek" dedik. Şu anda YGP unsurları halen Münbiç'te. Ya geri gönderemiyorlar, YPG'ye söz geçiremiyorsunuz, ya göndermek istemiyorsunuz. Kürtleri de Suriye'de göçe zorladılar. Bizim karşı olduğumuz bu. Şu anda YGP'nin çoğunlukla Arapların yaşadığı yerlerde bulunması Suriye'nin geleceği için tehlikedir. Teröriste karşı başka teröristle iş birliği yapmak kendi değerlerimize de ihanettir"