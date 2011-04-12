-İKİ BAKAN ELEKTRİK İHRACATINI GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Irak Elektrik Bakanı Raad Shallel El Ani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret etti. Yıldız, El Ani ile Irak'ın bu yaz ihtiyaç duyduğu elektrik temini ile ilgili konuların ele alındığını bildirdi. Yıldız, Bakanlıktaki görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Irak Elektrik Bakanı Raad Shallel El Ani'nin, yaklaşık 2 hafta önceki Bağdat'a gerçekleştirdikleri ziyarete karşılık iade-i ziyarette bulunduğunu söyledi. Görüşmede bir çok konunun ele alındığını belirten Yıldız, bunların içinde en önemlisinin Irak'ın acil elektrik ihtiyacının karşılanması olduğunu kaydetti. Bağdat, Kuzey Irak ve Basra'da dahil olmak üzere Irak'ın farklı bölgelerinde Türkiye tarafından bu konuda neler yapılabileceğini konuştuklarını anlatan Yıldız, "Özellikle bizde bulunan mobil santrallerin orada yer alabilmesi teknik açıdan ne kadar mümkündür, bunları görüştük. Suriye üzerinden elektrik verilebilmesini görüştük ve aynı şekilde gerek özel sektör eliyle, gerek kamu eliyle neler yapılabilir bunları konuştuk. Özellikle bu yazın şiddetle ihtiyaç duydukları elektrik temini ile ilgili hususlar görüşüldü" dedi. Konuk Bakan El Ani de Irak'a yardımcı olma konusunda çok istekli bir tavırla karşılaştıklarını kaydetti. Özellikle Irak'ın elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik biri doğrudan Irak'a, biri de Suriye üzerinden iki iletim hattı üzerinde durduklarını anlatan Ani, Irak'ta yazların çok sıcak geçtiğini ve bu iki iletim hattının da bu yaz döneminden önce faaliyete geçmesini umduklarını belirtti. Türkiye ziyaretleri sırasında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nu da ziyaret ettiklerini ifade eden Ani, Eroğlu'dan Irak'a sağlanan su miktarının artırılmasını istediklerini, bu suyu elektrik üretiminde kullanacaklarını söyledi. Ani, Eroğlu'nun da bu taleplerini olumlu karşıladığını dile getirdi. Yaklaşık iki ay önce Türk firmalarıyla iki kontrat imzaladıklarını belirten El Ani, bu anlaşmaların toplam kapasitesi 2 bin kilovatlık iki santral yapımı ile ilgili olduğunu kaydetti. Türkiye ziyaretleri sırasında bu santralleri yapacak Çalık Enerji ile de görüştüklerini ve çalışmaları hızlandırmalarını istediklerini bildiren Ani, santrallerin 2012 yılı yaz döneminden önce faaliyet geçmesini istediklerini söyledi. Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, bir gazetecinin, basında BTC boru hattının zarar ettiği yönünde haberlerin yer aldığını hatırlatarak, bu konudaki düşüncelerini sorması üzerine şunları söyledi: "BTC boru hattının doğalgazla çalışan kısımları var. Onların fiyatının düzenlenmesiyle alakalı ve daha ucuz teminiyle alakalı gerekli konsorsiyuma yazılar gönderilmişti. Genel müdür arkadaşımız da bunlarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bir kaç konu daha var, topyekün bir paket. Bu paketin yine bir kontrat çerçevesinde işletmesinin rahat yapılabilmesi açısından bir müzakere süreci başlatıldı. Gerek Azerbaycan ile gerekse konsorsiyum üyesi BP ile de görüşmeler devam ediyor. Ne tür sonuçlar alacağımızı yakın bir süreçte kamuoyuyla paylaşırız."