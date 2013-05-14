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İki bakan Bismil yolunda kaldı

Diyarbakır'da yoğun yağış, Çınar ilçesinde sele neden oldu. Bir mahalle ve iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi

14 Mayıs 2013 19:46

Dünya Çiftçiler Günü kutlaması için Diyarbakır'da bulunan Tarım Bakanı Eker ile Aile Bakanı Şahin, Bismil'e giderken sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.
 
Sel suları; istinat duvarlarını yıktı, iki bakana da program iptal ettirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Dünya Çiftçiler Günü kutlaması için Diyarbakır'daydı.

İki bakan, ildeki programın ardından Bismil ilçesindeki Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etmek için  yola koyuldu.

Ancak küçük araçların Diyarbakır'dan Bismil'e geçmesi mümkün olmadı çünkü sel nedeniyle yol kapanmış durumdaydı.

Bakanlar minibüsteydi ama konvoydaki küçük araçlar Diyarbakır Bismil yolunda kaldı.

Konvoy durdu, küçük araçlardakiler büyük araçlara aktarıldı. Fakat tüm ekip sığmadı.

Bakanlar minibüsten aşağı indi ve Bismil'e devam edilmemesine karar verildi.


Eker: Beraber yürüdük biz bu yollarda


Çınar ilçesinde sel yaşandığını söyleyen Bakan Eker, kendilerini takip eden gazetecilere dönerek ''Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber de döneriz'' dedi.


'Zarar karşılanacak'


Tarım arazilerindeki hasarların komisyonlarca tespit edileceğini, çiftçilerin zararlarının karşılanacağını ve belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, ''Bir miktar hasar var. Sel suları iki kamyon devirdi. Ekibi bırakmadık. Hasar tespitlerini yaparız'' şeklinde konuştu.


2006'daki selde 17 kişi can vermişti


2006 yılında Çınar ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, ilçe merkezinde bir anne ve iki çocuğu evlerinde, düğüne giden 14 kişi ise minibüsün içinde sel sularına yakalanarak hayatlarını kaybetmişti.

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