İki bacağını kaybeden gazi: Ben affettim, yeter ki barış olsun

PKK’nın 1990’da Şırnak’ta düzenlediği, 27 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıdan sağ kurtulan, ama mayın patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Çevrimli Köyü’nün muhtarı İbrahim Özbay, “Büyük acılar çektik ve mayın patlaması sonucu iki bacağımı kaybettim. Yapanları affediyorum yeter ki barış olsun'' dedi.

Hürriyet'te yer alan haberde, Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Çevrimli Köyü’nün muhtarı İbrahim Özbay çözüm sürecine ilişkin görüşlerini aktardı.



'Çözüm sürecini olumlu karşılıyorum'



Şırnak'ta 1990'da PKK'lıların 27 kişiyi katlettiği Güçlükonak'a bağlı Çevrimli köyünün muhtarı İbrahim Özbay, hükümetin başlattığı çözüm sürecini olumlu karşıladıklarını söyledi. ''Terörden dolayı büyük acılar çektik ve mayın patlaması sonucu iki bacağımı kaybettim'' diyen Özbay, şöyle devam etti:



'Yapılanları affediyorum, yeter ki barış olsun'



''Yapanları affediyorum yeter ki barış olsun. Ben affedebiliyorsam herkes affedebilir. Akil İnsanlar Heyeti'nin Çevrimli köyüne de gelmesini istiyorum. Hem muhtarım, hem gaziyim hem de şehit yakınıyım. Köyümüz çok açı çekmiş. 1990 yılında PKK tarafından köyümüze baskın yapıldı. 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bende 1997 ve 1998 olmak üzere iki sefer mayına bastım ve iki bacağımı kaybettim.



'Kimsenin çocuğu yetim kalmasın'



Şimdiye kadar köyümde 32 vatandaşım şehit oldu, 2 gazimiz var. Ben burada 75 milyon insana sesleniyorum. Bu barışa destek verelim. Başbakanımıza destek verelim ve arkasında olalım. Bu barış hepimiz için güzel bir şey olur inşallah. Biz çok acı çektik ağladık, analar, babalar ağladı. Amacımız bundan sonra kimsenin ağlamamasıdır. Kimsenin çocukları yetim kalmasın.''