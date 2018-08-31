İki bacağını kaybeden dansçı Lisa'ya 1 milyon 356 bin tazminat kararı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, HDP tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde İstasyon Meydanı\'nda düzenlenen seçim mitinginde, DEAŞ terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden dansçı Lisa Çalan davasında, İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı\'nın 1 milyon 356 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.

HDP\'nin, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için 5 Haziran\'da Diyarbakır İstasyon Meydanı\'nda düzenlediği mitingde, DEAŞ terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 400 kişi yaralandı. Patlamada 2 bacağını kaybeden Lisa Çalan, avukatı aracılığı ile önce, saldırıda idarenin kusuru bulunduğu gerekçesiyle Şubat 2016\'da maddi ve manevi tazminat talebiyle İçişleri Bakanlığı\'na dilekçe ile başvurdu. Herhangi bir yanıt alamayan Lisa Çalan bunun üzerine, Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İçişleri Bakanlığı hakkında tazminat davası açtı.

Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde açılan dava için savunma gönderen İçişleri Bakanlığı, polisin mitingde yeterli önlem aldığını belirterek, davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve reddedilmesini talep etti. Bakanlık, patlamada bacaklarını kaybeden Lisa Çalan\'ın uğradığı manevi zararda idarenin \'kusuru\' olmadığını, istenen tazminat talebinin ise \'sebepsiz zenginleşmeye\' neden olacağını belirterek, davanın reddini istedi. Miting alanının güveliğinden sorumlu polisler hakkında açılan soruşturma raporlarında, güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu belirten mahkeme ise Bomba İmha ve İnceleme Müdürlüğü personeline miting alanı ve çevresinin bomba konusunda eğitimli köpeklerle aranması görevinin verildiğini, ancak alanda yapılan aramanın çevrede yapılmadığını belirtti.

Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi, geçen Temmuz ayında verdiği kararda, patlamanın önüne geçilebileceğini vurgulayarak, birçok yönüyle ihmaller zincirine dikkat çekti. Miting alanında görevlilerin önleyici tedbir aramalarını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı gerçekleştirdiğini, güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmediğini belirten mahkeme, hizmet kusuru bulunduğu kanaatine vardı. Mahkeme, Lisa Çalan\'ın uğramış olduğu maddi ve manevi zarar nedeniyle, idarenin kusuru esasına göre, İçişleri Bakanlığı\'nın 100 bini manevi, toplam 1 milyon 356 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Lisa Çalan\'ın avukatı Ferhat Kılınç, yerel mahkemenin davayı sonuçlandırdığını ve bu kararın söz konusu patlamada yaralanan diğer kişiler için emsal olabileceğini söyledi. Avukat Kılınç, mitingde patlayan bomba ile ilgili soruşturma dosyası incelendiğinde idarenin kusurunun net olarak görüldüğünü de ifade ederek, kendilerinin de davayı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Avukat Ferhat Kılınç, karar ile devletin ihmalkarlığının da tespit edildiğini söyledi.

BOMBACI GÖNDER\'İN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Diyarbakır\'da, HDP mitinginde patlayan 2 bomba ile ilgili DEAŞ terör örgütü üyesi Orhan Gönder ve 4 kişinin yargılanması Ankara\'da sürüyor. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili Orhan Gönder\'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli öldürme, nitelikli öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\' suçlarından açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır\'dan Ankara\'ya taşınmıştı.



FOTOĞRAFLI