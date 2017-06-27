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İki ayrı yerde pompalı tüfekle saldırı

Her iki olay yerinde de çok sayıda av tüfeği kartuşu bulundu

27 Haziran 2017 20:21

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki farklı yerde pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, 1 kişi yaralandı. Polis, ateş eden kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

İncilipınar Mahallesi'ndeki olayda bir kişi yaralanırken, Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanın penceresinde hasar oluştu. Yaralanan kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerine her iki olay yerine gelen polis ekipleri, bulvar ve sokak üzerinde detaylı inceleme yaptı. Her iki olay yerinde de çok sayıda boş av tüfeği kartuşu bulundu.

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