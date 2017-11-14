İki ayrı kapkaç olayından yakalanan motosikletli şüpheli, serbest bırakıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 4 gün arayla motosikletle iki ayrı kapkaç olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan V.K., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 6 Kasım günü saat 15.30\'da, Turan Mahallesi\'nde bulunan Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir ATM\'den para çektikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin, içinde 1500 lirayla kredi kartı bulunan el çantası, motosikletli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Bu olaydan 4 gün sonra Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak\'taki bir yayanın, içinde cep telefonu, 300 TL ve kimlik kartları bulunan çantası, yine motosikletli bir kişi tarafından gasbedildi.

Dört gün arayla meydana gelen iki kapkaç olayı, polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgedeki 28 ayrı iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kapkaç yapan kırmızı motosikletli şüphelinin 19 yaşındaki V.K., olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için \'Çekirge\' adı verilen operasyon düzenlendi. V.K., evinde yakalanarak, gözaltına alındı. V.K.\'nın üzerinde ve evinde yapılan aramada, kapkaç yöntemiyle çaldığı belirlenen akıllı telefon, mağdurlara ait kimlik kartları ve olayda kullandığı kırmızı motosiklet ele geçirildi. V.K., kapkaç yoluyla gasbettiği çantaları yakarak, yok ettiği yeri de polis ekiplerine gösterdi. V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.K., nöbetçi sulh ceza hekimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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