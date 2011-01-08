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İKİ AYRI AİLE TARTIŞMASINDA 2 ÖLÜ AYDIN (A.A)

08 Ocak 2011 12:06

-İKİ AYRI AİLE TARTIŞMASINDA 2 ÖLÜ AYDIN (A.A) - 08.01.2011 - Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Sınırteke köyünde çıkan kavgada, bir kişi, oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan baraj nedeni ile Sınırteke köyüne göç eden Bilal Ç, henüz tespit edilemeyen nedenle oğlu Hüseyin Ç. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, yakın mesafeden tüfekle ateş eden Bilal Ç, oğlunu göğsünden vurdu. Yakınları tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Ç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilal Ç, jandarma tarafından gözaltına alındı. -ABLASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ- İzmir'de de bir kişi, tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü. Onur Gümüş (24) Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe'deki evlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ablası Yeliz Gümüş'ü (29) bıçaklayarak yaraladı. Onur Gümüş olaydan sonra kaçtı, Yeliz Gümüş hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Onur Gümüş'ün, ablasını dövdüğü için aile içi şiddetten birçok kez karakolluk olduğu öğrenildi.

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