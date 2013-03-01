İki aylık ihracat 23 milyar dolar

İhracat Şubat ayında yüzde 5.6 artışla 11.7 milyar dolar oldu. İlk iki aylık ihracat 23.2 milyar dolara çıktı.



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Edirne'de açıklanan verilere göre ihracat Şubat ayında ise yüzde 5.6 artarak 11.69 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 11.82 artışla 153.64 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında en yüksek ihracatı 1.79 milyar dolar ile otomotiv sektörü gerçekleştirirken, kimyevi maddeler sektörü 1.45 milyar dolar ile ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 1.4 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

AB'ye ihracatın Şubat'ta yüzde 6 ile artış trendine geçtiğine değinen Büyükekşi, "Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 1 arttı. İkinci sırada yer alan Irak'a ihracatımız yüzde 7, üçüncü İngiltere'ye yüzde 9, dördüncü Rusya'ya yüzde 16, beşinci İtalya'ya yüzde 10 arttı" dedi.

AB'ye ihracatın artış trendine geçmesinin "son derece olumlu" olduğuna vurgu yapan Büyükekşi, "AB'nin ilk iki çeyrekte ekonomik küçülmenin sürmesi bekleniyor. İlk iki ayda AB'ye ihracatımız bizi umutlandırıyor. AB ekonomilerindeki resesyon ne kadar hızlı sonra ererse ihracat bundan o kadar hızlı avantaj sağlayabilir" dedi.

TİM verilerine göre ilk iki ayda toplam ihracatın yüzde 14.4'üne karşılık gelen 3.28 milyar dolar ile otomotiv sektörü en fazla ihracatı gerçekleştirirken 12.4 pay ve 2.81 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 12.2 pay ve 2.77 milyar dolar ile kimyevi maddeler sektörü yer aldı.



Rekabetçi kur artık daha da önemli



Dünyada gelişmiş ülkelerin izledikleri politikalar ile para birimlerinin değerini düşük tutmaya çalıştıklarına dikkat çeken Büyükekşi, "Yani rekabetçi kur artık her zamankinden daha önemli. Bir çok ülke ihracat artışı için kur ile oynuyor. Kuru kızışan rekabette en önemli silah olarak kullanıyor. Türkiye'nin de bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmesinin ve önlem almaya devam etmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bize göre Türkiye için en mantıklı çözüm, iyi bir kur riski yönetimi ile kurdaki aşırı dalgalanmaları önlemek ve de TL'nin rekabetçi seviyelerini korumak olacaktır" dedi.

Büyükekşi 2012'de büyümenin yüzde 2.5 seviyesinde kalacağına ve ihracatın destek ihtiyacına dikkat çekerek, "İhracatçı finansmanda zorlanıyor. Eximbank, Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği ile beraber teknik bir çalışma grubu oluşturduk. Bu grubumuz uzun bir çalışmanın ardından önemli bir rapor hazırladı.

Hazırladığımız bu raporu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a sunduk. İhracat kredilerin artırılması, maliyetin düşürülmesi için önerilerimizi ilettik" dedi.