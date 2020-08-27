İki ayda yastıkaltı tasarruflardan konuta yaklaşık 90 milyar TL aktı

Kamu bankalarının düşük oranlı kredi kampanyası yaptığı dönemde haziran ve temmuz aylarında konut sektöründe 90 milyar TL’ye yakın yastıkaltı tasarruf kredi sistemine girdi.

Dünya gazetesinin haberine göre, bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi iki ayda 47,5 milyar lira artışla 261,8 milyar liraya yükseldi.

Konut kredi faiz oranları aylık düzeyde tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 0,64 seviyesine indirilmişti. Bu dönemde haziran ayında 192 bin 12 adetle en yüksek haziran ayı konut satış rakamı görüldü. Geçen ayda da 229 bin 357 adetle tüm zamanların en yüksek aylık konut satış rakamı elde edildi. Böylece iki aylık dönemde toplam 419 bin 369 adet konut satılmış oldu.

Bu dönemde 2019'da satılan 1,35 milyon adetlik konutun üçte biri sadece iki ayda satıldı.

İpotekli konut satışlarında da haziran ve temmuz aylarında tarihi rekorlar kırıldı. Son iki ayda sırasıyla 101 bin 504 adet ve 130 bin 721 adet olmak üzere toplam 232 bin 225 adet ipotekli konut satışı yapıldı.

Konut kredileri 7 ayda 63,1 milyar lira arttı

1 Haziran-31 Temmuz itibarıyla konut kredi bakiyesinde 47,5 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi 31 Temmuz itibarıyla 261 milyar 763 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl sonundan bu yana ise konut kredi bakiyesi 63,1 milyar lira artışla rekor tazeledi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, teşviklerin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Nakit olarak banka kredisi kullanılmadan satılan konutların büyük bir kısmının ödemesinin alternatif yatırım araçlarından geldiğini düşünüyoruz. Aslında döviz ve altın bozdurarak alınan konutlara cazip oranlı indirim, vergi muafiyeti gibi özel bir teşvik getirilirse söz konusu tasarrufların ekonomiye kazandırılması hızlanabilir” dedi.

"Son iki ayda 140 milyar liralık konut satıldı"

Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş da son iki ayda 420 bin civarında konut satıldığını belirterek, bu sayede reel sektöre 140 milyar TL’lik kaynak girdiğini söyledi.

Bu dönemde özellikle altın ve dolar bozdurarak konut alanlara sık rastladıklarını dile getiren Demirbaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kampanyayı fırsat bilen vatandaşların bir kısmı kredi çekerken, diğer kesim de yastık altındaki parasını çıkardı. Altın ve doların tarihi zirveleri görmesi de vatandaşları konuta yönlendirdi. İnsanlar bu dönemde konut almanın avantajlı olduğunu düşündü. Sonuç olarak hükümetin başlattığı kampanya sayesinde yastık altındaki altın ve döviz gibi tasarruflar ekonomiye kazandırılmış oldu” dedi.