İki ay sonra bir ilk: Avustralya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde 42, Yeni Güney Galler’de 7, Queensland'da 1 kişi daha yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanırken, ülkede 13 Temmuz’dan bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölüm olmadı.

Avustralya’da Covid-19 kaynaklı 816 can kaybının 729’unun yaşandığı eyalet konumundaki Victoria’nın Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda eyaletteki vaka sayıları, hafifletilen yeni tedbirler ve can kayıplarıyla ilgili açıklamada bulunan Başbakan Andrews, eyalette son 24 saatteki verilere göre Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadığını ancak 42 kişiye daha hastalığın teşhisinin konulduğunu söyledi.

Yasaklara uyarak kuralların başarılı olmasına destek verenlere teşekkür eden ve hafif belirtiler bulunsa bile vatandaşları test yaptırmaya davet eden Andrews, Covid-19’lu hastalara tedavi hizmeti verirken virüse yakalanan sağlık çalışanlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinde haftalardır virüs kaynaklı ölüm kaydedilmezken Victoria’da 13 Temmuz’dan bu yana devam eden Covid-19 kaynaklı can kayıpları ilk kez bugün yaşanmadı.

Ülkedeki toplam 816 can kaybından, 729’u Victoria’da, 52’si NSW’de, 13’ü Tazmanya'da, 9’u Batı Avustralya'da, 6’sı Queensland'da, 4’ü Güney Avustralya'da, 3’ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde kaydedilmişti.

Öte yandan Victoria’da 42 kişinin virüse yakalanmasının ardından, NSW’de 7, Queensland eyaletinde 1 kişinin daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 26 bin 692’ye, iyileşenlerin sayısı da 23 bin 573’e yükseldi.

Ülkedeki toplam 1321 aktif vakadan 18’i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere, 141 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.