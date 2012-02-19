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Dünya

İki ay boyunca kar altındaki arabasında yaşadı

İsveç polis sözcülüğünden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki adamın konuşma zorluğu çektiği belirtildi...

19 Şubat 2012 18:45

 

T24 - Karakış Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın birçok bölgesinde de etkili oluyor. İsveç'te yaşanan olay ise tek kelimeyle mucize. Karda mahsur kalan 40 yaşındaki adam iki ay boyunca otomobilinde yaşadı. 
 
İsveç'in orta kesimindeki Örebro'da yaşayan 40 yaşındaki adam, kar yağmadan önce arabasıyla dağlık bir bölgeye gitti. Geçtiğimiz kasım ayında aniden kar bastırınca otomobiliyle birlikte ormanlık alanda mahsur kalan adam önceki gün İsveç polisi tarafından tesadüfen bulundu. 
 
Son bir ay içerisinde ağzına tek lokma koymadığı belirlenen 40 yaşındaki adamın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. 
 
İsveç polisi, ülkede zaman zaman hava sıcaklığının eksi 30 derecenin altına düştüğünü belirterek, ormanda mahsur kalan kişi hakkında "kayıp ilanı" verilmediğini açıkladı. 
 
Bu nedenle yetkililerin söz konusu kişinin akibeti hakkında bilgi sahibi olamadığını belirter polis sözcüsü, "Kasım ayından bu yana otomobilinde mahsur bir şekilde yaşadığını tahmin ediyoruz. Bu şartlarda hayatta kalması gerçekten bir muzice" dedi. 
 
Sözcü, hastaneye kaldırılan adamın konuşmakta zorlandığını da vurguladı.
 
 

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