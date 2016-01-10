İki ay boyunca 7 yaşındaki oğullarının cesediyle yaşadılar

İspanya’da yaşayan ve 7 yaşındaki oğullarının ölümünü kabullenemeyen ABD'li bir çiftin, iki ay boyunca çürüyen cesetle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Durumu, kirayı almak için aileyi ziyaret eden ev sahibi ortaya çıkardı.

DHA'nın haberine göre, yetkililer Bruce ve Shrell Hopkins çiftinin astım hastası oğulları Caleb’in İspanya’nın Kuzey Doğu’sundaki Girona kentinde bulunan evlerinde yaklaşık iki ay önce hayatını kaybettiğini söyledi. Konuyla ilgili açılan davada konuşan savcı Enrique Barata, “Çift bu acı olaydan sonra gerçeklikle bağlantılarını kaybetmiş. Onlar cesedin çevresinde, cesetle birlikte normal hayatlarını sürdürmeye devam etmiş, oğullarının öldüğünü kabul edememiş ” dedi.

Caleb’in cansız bedeninin Hopkins çiftinin evine kirayı toplamak için giden ev sahibinin korkunç durumu fark edip polisi aramasının ardından bulunup morga kaldırıldığı açıklandı. Ailenin savunma avukatı mahkemede çiftin artık çocuklarının ölümünü kabullendiğini ve onun yasını tutmaya başladığını söyledi.

Caleb’in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından resmen tespit edileceğinin umulduğu belirtilirken, savcılık Hopkins çiftinin “ihmal sonucu cinayet”le yargılandığını belirtti.

Yetkililer, ABD’nin Detroit kentinden gelen çiftin “geleneksel tıbba” inanmadığını ve oğullarına ihtiyaç duyduğu astım tedavisini uygulamadığını ve bu nedenle onun ölümünden sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi. Savunma avukatları Hopkins çiftinin oğullarını ölmüş olarak bulduğunu ve kalp masajı ve suni teneffüs yaparak onu hayata döndürmeye çalıştığını söyledi ve acılı anne babanın serbest bırakılması gerektiğini savundu. Çiftin 12 ve 14 yaşlarındaki diğer iki çocuğu devlet korumasına alındı. Dava devam ediyor.