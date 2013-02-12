İki Avrupa ülkesinden PKK'ya operasyon

Fransa'da düzenlenen operasyonlarda PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla 15 kişi gözaltını alındı. Almanya'da ise bir dönem PKK'nın mali işlerinden sorumlu olduğu belirtilen Abdullah S. (46) hakkında dava açıldı.

Fransa'nın Bordeaux ve Toulouse şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla 15 kişi gözaltını alındı. AFP'nin haberine göre gözaltına alınanlar PKK için halktan zorla para toplamakla suçlanıyor.

Fransa 'da PKK üyesi 15 kişi gözaltına alındı Fransa'nın Bordeaux ve Toulouse şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla 15 kişi gözaltını alındı. AFP'nin haberine göre gözaltına alınanlar PKK için halktan zorla para toplamakla suçlanıyor. Operasyonun Mart 2012'de başlayan soruşturma neticesinde Terörle Mücadele Alt Biririmi (SDAT) ile Bordeuaux Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınanların PKK'nın sözde Güneydoğu Fransa sorumluları oldukları iddia edildi.

Almanya 'da terör örgütünün mali işler sorumlusuna dava açıldı Avrupa'da bir dönem terör örgütü PKK'nın mali işlerinden sorumlu olduğu belirtilen Abdullah S. (46) hakkında, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldı. Federal Savcılık tarafından bugün yapılan açıklamada, Abdullah S. hakkında 23 Ocak 2013 tarihinde PKK'ya üye olmak suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.