T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki Avrupa ülkesinden PKK'ya operasyon

Fransa ve Almanya'dan PKK'ya dönük operasyon yapıldı

12 Şubat 2013 17:30

Fransa'da düzenlenen operasyonlarda PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla 15 kişi gözaltını alındı. Almanya'da ise bir dönem  PKK'nın mali işlerinden sorumlu olduğu belirtilen Abdullah S. (46) hakkında dava açıldı.

Fransa'nın Bordeaux ve Toulouse şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla 15 kişi gözaltını alındı. AFP'nin haberine göre gözaltına alınanlar PKK için halktan zorla para toplamakla suçlanıyor.

Fransa 'da PKK üyesi 15 kişi gözaltına alındı Fransa'nın Bordeaux ve Toulouse şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla 15 kişi gözaltını alındı. AFP'nin haberine göre gözaltına alınanlar PKK için halktan zorla para toplamakla suçlanıyor. Operasyonun Mart 2012'de başlayan soruşturma neticesinde Terörle Mücadele Alt Biririmi (SDAT) ile Bordeuaux Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınanların PKK'nın sözde Güneydoğu Fransa sorumluları oldukları iddia edildi.

Almanya 'da terör örgütünün mali işler sorumlusuna dava açıldı Avrupa'da bir dönem terör örgütü PKK'nın mali işlerinden sorumlu olduğu belirtilen Abdullah S. (46) hakkında, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldı. Federal Savcılık tarafından bugün yapılan açıklamada, Abdullah S. hakkında 23 Ocak 2013 tarihinde PKK'ya üye olmak suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.

ETİKETLER

pkkfransaalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24