İki askerin tutuklanması Yunan basınına nasıl yansıdı?

Çeviri: Melike Çapan

Yunan basını, Kastanies Karakolu'nda görevli iki Yunan askerinin Türk tarafına geçmesi sonucu “Askeri casusluğa teşebbüs etmek” ve “Askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanmasını manşetlerine taşıdı.

Yunanistan'ın ana akım gazetesinden Kathimerini, habere sürmanşetinde yer verdi. Gazete, Perşembe öğlen saatlerinde gerçekleşen olayda, Angelos Mitretodis ve Dimitri Kuklacis isimli iki askerin "yasa dışı bölgeye girdikleri" iddiasıyla Edirne'de gözaltına alınarak tutuklandığını yazdı.

Haberde, iki ülke arasındaki gerginliğe rağmen, Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis arasındaki istişarelerin "iyi bir iklim" içinde yapıldığı belirtildi.

Atina, iki askerin Kastanya civarında normal bir sınır devriyesine çıktığını ancak kötü hava şartları nedeniyle yanlış dönüş yaptıklarını savundu.

Tutuklanan askerler, Yunan ve Türk gözlem yerlerinin en az 150 metre dışında bir alanda tutuklandılar. Haberde, askerlerin savcılıktaki "kasıtlı olarak sınırı geçmedik" ifadelerine yer verildi.

"Evros'ta Türk tuzağı"

Yunanistan ana akım medyasının manşetlerinde yer alan haberler şöyle:

Kathimerini gazetesi, "İki asker gerilimi" başlıklı haberi sürmanşete taşıdı.

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos gazetesi, haberi "2 Yunan asker Türk hapishanesinde" başlığıyla sürmanteşine taşıdı.

Elefteros Tupos gazetesi, Evros'da Türk 'tuzağı' başlığıyla verdiği haberinde, "Askerlerin tutuklanması Türk-Yunan ilişkileri pazlına başka bir negatif parça ekler" denildi.

"Evros'da iki Yunan askeri gerilimi" başlığıyla haber sürmanşetine taşıyan Ta Nea gazetesi, "Bir devriye sınırdaki sıcaklığı nasıl yüksellti?" diye yazdı.

Yunanistan'ın iktidar partisi SYRIZA'nın yayın organaı olarak bilinen Avgi gazetesi, yer verdiği habere "2 Yunan askerine diplomasi ateşi" başlığını attı. Gazete, ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Paytt'ın " ABD, Türkiye'nin tutukladığı 2 Yunan askeri konusuyla aktif olarak ilgileniyor" açıklamasına atıf yaparak, "Paytt telaşı: Türkiye-Yunanistan kasıtsız karşı karşıya geldi" şeklinde yazdı.