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İki askerin ölümü AİHM'de

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2009’da askerlik görevini yaparken intihar ettiği ileri sürülen er Murat Oktay Can’ın babası Oktay Can, oğlunun intihar etmediğini, komutanı tarafından

07 Eylül 2011 03:00

T24 - Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2009’da askerlik görevini yaparken intihar ettiği ileri sürülen er Murat Oktay Can’ın babası Oktay Can, oğlunun intihar etmediğini, komutanı tarafından vurulduğunu iddia etti.

Milliyet gazetesinin verdiği habere göre, baba Oktay Can ve anne Süsember Can, basın toplantısı yaptı. Aile, otopsi, kriminal ve balistik incelemenin sivil kurumlarda yapılması taleplerinin geri çevrildiğini ve AİHM’ye başvurduklarını bildirdi.


Şanlıurfa’da da 5 yıl önce komando er olarak vatani görevini yaparken ölen ve ‘silahıyla intihar etti’ denilen Cevdet Güvener’in Tarsus’da yaşayan ailesi, olayın cinayet olduğunu iddia edip AİHM’ye başvurdu. Ağabey Bayram Güvener, itirazlarının reddedilmesi üzerine davayı AİHM’e taşıdıklarını söyledi. Güvener, “Kardeşim intihar edecek yaradılışta değildi” dedi.


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