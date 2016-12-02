"İki asker keşif yaparken değil, Suriye'de kampta yemek dağıtırken kaçırıldı" iddiası

Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında Suriye’de bulunan iki askerin kaçırılmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Askeri kaynakların iddiasının aksine iki askerin keşif sırasında değil, kampta Suriyelilere yemek dağıtırken kaçırıldığı ileri sürüldü. El Dana Köyü civarında kaçırılan iki askerden biri olan Kıvanç Kaşıkçı’nın yakınının "O akşam Suriyelilere yemek dağıtımı için kampta görevliymiş" dediği öne sürüldü.

BirGün'den Zeynep Yüncüler'in Suriye'de kaçıralan aslerle ilgili haberi şöyle:

Suriye’de El Bab’ın yaklaşık 3 kilometre kuzey batısındaki El Dana Köyü civarında iki Türk askerinin kaybolduğu açıklandı. Genelkurmay askerlerin isimlerini açıklamamıştı ancak, haber ajansları kayıp askerlerin astsubay Muhammed Duran Keskin (28) ve astsubay Kıvanç Kaşıkçı olduğunu belirtti. Kaybolan iki Türk askerinin keşif yaparken IŞİD’in kurduğu pusuya düştükleri belirtildi.

BirGün’e konuşan, Kaşıkçı ailesinin bir yakını, asker Kaşıkçı’nın olay akşamı, El Dana Köyü civarında Suriyelilere yemek dağıtımı programında kampta görevli olduğunu ifade etti. İsmini vermek istemeyen aile yakını şöyle konuştu: “O akşam Suriyelilere yemek dağıtılması için görevlendirilmişler. Hava bulandığında, pusu kurularak tuzağa düşürüyorlar. Çatışma yaşanmış, ama bu nasıl bir çatışma belli değil. Hiç ayrıntı bilmiyoruz. Televizyondan duyduğumuz kadarıyla da 3 kişilermiş. Bilgi yok, bir umut güzel haber bekliyoruz. Çok acılıyız. Başka bir bilgi de şu an yok. İçimiz acıyor, çok yangınım var. Eğittik, okuttuk, bizim kucağımızda büyüdü Kıvanç. Elinden tutup, tahtada yazı yazdırdığımız bir evladımız. Annelerin kucağından çocukları alındı. Aileye kesin bir bilgi verilmiyor, irtibata geçilmiyor. Olumlu haberleri bekliyoruz.”

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan kısa açıklamada, “kaçırılma” ifadesi kullanılmadan “Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016 Salı günü saat 15.30 sıralarında iki silah arkadaşımızla irtibat kesilmiş olup, bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir” denilmişti. Olayın meydana geldiği El Dana köyü, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolünde. Olayda, keşif timinin El Bab istikametindeki ileri mevzilerdeki durumla ilgili tespit çalışmaları yaparken meydana geldiği belirtilmişti.

6 aydır 1 asker esir

Ayrıca, Kaşıkçı ailesinin yakını, Suriye’de süren operasyon kapsamında, askerler Kaşıkçı ve Keskin’in kaçırılması olayı ile, bir askerin de 6 aydır IŞİD’in elinde esir olduğunu öğrendiklerini ifade etti.