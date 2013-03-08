İki asker daha intihar etti!

Muş ve Ardahan’da görev yapan Batmanlı iki askerin intihar ettiği bildirildi. İntiharların şüpheli olduğunu savunan aileler, yargıya gidecek.

Muş'un Hasköy ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'nda 11 aydır vatani görevini yapan Batmanlı er Abdurrahman Çiftçi'nin silahla intihar ettiği öne sürüldü.

Çiftçi’nin cenazesi Batman’ın Yücebağ beldesine bağlı İkiztepe Köyü'nde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında Çiftçi’nin ailesi ve yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

Yücebağ Belde Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya, olayın çok yönlü araştırılması için ailenin Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunduğunu söyledi.

Çetinkaya, "Terhisine 3.5 ay kalan Abdurrahman'ın bir sorunu yoktu. Ailesi de olayın şokunda. Bu olayın çok yönlü araştırmasını istedik" dedi.

10 günlük askerdi

Ardahan'ın Damal İlçesi Piyade Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Masum Atlığ'ın da intihar ettiği ailesine bildirildi.

Batman Huzur Mahallesi'nde oturan Mirza Adlığ, oğlunun intihar haberini alınca fenalık geçirip hastaneye kaldırıldı.

Masum Adlığ'ın amcası Sabahattin Adlığ, "İki gün önce de telefonla konuştum. Morali yerindeydi. 10 günlük bir askere silah ve gerçek merminin verilmesi düşündürücüdür. Nöbet yerinden 20 metre ötede, olayın yaşandığı bilgisini aldık. Bu ölümden kuşkuluyuz" dedi.

Mahsum Adlığ'ın çektiği bir hatıra fotoğrafında "Resmimi çizmişler dağlara, hudutçu koymuşlar ismimi. Belki bir gün geri dönemem diye sana göndermişler resmimi" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Masum Adlığ'ın cenazesi memleketi Batman'a getirilerek toprağa verilecek.