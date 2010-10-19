İki aşk arasında kalınca ikisiyle de evlendi

T24 - Pakistan'da iki aşkı arasında kalan ve hangisini tercih edeceği konusunda bir türlü karar veremeyen genç, sonunda aynı gün iki aşkıyla birden evlendi.



El Arabiya televizyonunun haberine göre, 23 yaşındaki Ezher Haidri, ailesinin baskısına dayanamayarak, beşik kertmesi yapıldığı için çocukluktan beri nişanlı olduğu 28 yaşındaki Hümeyra Kasım ile evlenmeyi kabul etti.

Ancak Haidri bir süre önce de 21 yaşındaki Rumana Aslam adlı bir genç kıza aşık oldu.

Biraz da aile baskısı nedeniyle çocukluk aşkından vazgeçemediği gibi 21 yaşındaki son aşkını da bırakmaya yanaşmayan Haidri, hem iki gelinin hem de kendi ailesinin onayını alarak aynı anda iki kadınla birden dünya evine girdi.

Pakistan'da şeriat yasaları erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesine izin veriyor.

Ancak aynı anda birden fazla kadınla evlenme işlemine çok ender rastlanması nedeniyle bazı Pakistan televizyon kanallarının düğünü canlı yayınladığı belirtiliyor



