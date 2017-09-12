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İki arkadaş kazada can verdi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarptığı kazada, 57 yaşındaki Hasan Kapsal ile arkadaşı 55 yaşındaki Ali İhsan Akdemiröz hayatın

12 Eylül 2017 22:15

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarptığı kazada, 57 yaşındaki Hasan Kapsal ile arkadaşı 55 yaşındaki Ali İhsan Akdemiröz hayatını kaybetti.
Kaza, bugün sabah 07.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. Bornova\'dan Bayraklı yönüne seyir halinde olan emekli astsubay Hasan Kapsal idaresindeki 09 S 7726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yamaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Kapsal ile yanındaki arkadaşı Ali İhsan Akdemiröz olay yerinde öldü. Kapsal ve Akdemiröz\'ün cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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