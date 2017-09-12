İki araca çarpıp devrildi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR\'da sürücüsünün aşırı süratli kullandığı öne sürülen otomobil, ara sokakta iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, aracına çarpılan kadın sürücü şoka girdi.

Cumhuriyet Mahallesi Adem Yavuz Mahallesi\'nde Uğurcan Hançar\'ın kullandığı araç, iki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada aracın sürücüsü Uğurcan Hançar yaralanırken, araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Hançar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Hançar\'ın çarptığı aracın kadın sürücüsü ise şoka girdi. Ağlayan kadın sürücü, kameraların görüntü almasından rahatsız olarak olay yerinden uzaklaştı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasını ardından trafik normale döndü.

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