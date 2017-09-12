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İKİ ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA Üsküdar'da sürücüsünün aşırı süratli kullandığı öne sürülen otomobil,  ara sokakta iki araca çarptıktan sonra devrildi

12 Eylül 2017 15:12

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA
Üsküdar\'da sürücüsünün aşırı süratli kullandığı öne sürülen otomobil,  ara sokakta iki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, aracına çarpılan kadın sürücü şoka girdi.
Cumhuriyet Mahallesi Adem Yavuz Mahallesi\'nde Uğurcan Hançar\'ın kullandığı  araç, iki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada aracın sürücüsü Uğurcan Hançar yaralanırken, araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Hançar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Hançar\'ın çarptığı aracın kadın sürücüsü ise şoka girdi. Ağlayan kadın sürücü, kameraların görüntü almasından rahatsız olarak olay yerinden uzaklaştı.  Kazaya karışan araçların kaldırılmasını ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü
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-Kazaya karışan araçların görüntüsü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerini görüntüsü
-Devrilen aracın görüntüsü
-Şoka giren kadın sürücünün görüntüsü
-Kadın sürücünün uzaklaşması
-Vatandaşlarla röp
 

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