"İki Anayasa Mahkemesi karşı karşıya geldi"

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Gürcistan'da ve Litvanya'da düzenlenen iki ayrı konferansta Anayasa Mahkemesi'nin, Alman Anayasa Mahkemesi tarafından protesto edildiğini belirtti.

Saygı Öztürk'ün "iki Anayasa Mahkemesi karşı karşıya geldi" başlığıyla yayımlanan (5 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Türkiye ile Almanya arasında ilişkilerin gerilmesi, hemen her alanda kendini gösteriyor. Gürcistan'ın Batum kentinde Avrupa Anayasa Mahkemeleri 17. Kongresi, Litvanya'nın Vilnius kentinde Dünya Anayasa Yargısı Konferansı düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, Alman Anayasa Mahkemesi heyeti tarafından protesto edildiğini, Anayasa hukukundaki gelişmeler hakkında Almanca ve İngilizce yayın yapan verfassungsblog.de sitesinde yayınlanan makaleden öğrendik.

Batum'da yapılan kongrede Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konuşma yapmak istemesi üzerine Alman Anayasa Mahkemesi heyetinin salonu terk ettiği öne sürüldü. Anayasa Mahkemesi raportörlerinden Mücahit Aydın bu yazıya yaptığı yorumda, iddianın doğru olmadığını, Alman heyetinin Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın kürsüye çıkar çıkmaz salonu terk ettiğini yazdı. Ayrıca Litvanya'da ise bizzat kendisinin Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslanile Alman Anayasa Mahkemesi üyesi Eichberger arasındaki diyaloğa şahit olduğunu ve blogdaki yazının tarafsız olmadığını öne sürdü.

Yorum üzerine resmi açıklama

Alman Anayasa Mahkemesi, blog sayfasında raportör Aydın'ın yorumu üzerine resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Batum'da Alman heyetinin salonu terk etme sebebi, Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın konferans programında yer almamasına rağmen çıkıp konuşmuş olması gösterildi.

Litvanya'daki olayda ise Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Alman Anayasa Mahkemesi üyesi Eichberger ile tartışmasına ilişkin eleştirinin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Eichberger'in, Türk Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Türkiye'de darbe teşebbüsü sonrası gerçekleşen hakim-savcı ihraçlarını iki Almanya'nın birleşmesinden sonraki olaylarla kıyaslanmanın anlamsız olduğunu vurguladı.

İnternet sitesi üzerinden bir Anayasa Mahkemesi'ne karşı, başka bir ülkenin Anayasa Mahkemesi resmi açıklama yapmış oldu. Bu açıklama üzerine Anayasa Mahkemesi Raportörü Mücahit Aydın, ilk yorumunda “kişisel” olduğunu belirtmeden görüşünü ortaya koymasına rağmen Alman Anayasa Mahkemesi'nin açıklamasına karşılık “kişisel görüşü”olduğunu kaydedip şöyle yazdı:

“Bu yorumum Türk Anayasa Mahkemesi'ni bağlamaz. Hem Gürcistan'da hem de Litvanya'da yaşananlar şık değildi. Türk Anayasa Mahkemesi yapıcı eleştirilere her zaman açıktır. Ama sonuçta Almanlar nezakete aykırı davrandılar. Bununla da Türkiye'nin iç koşullarını bilmediklerinden kaygılandıklarını anladım.”

Karşılıklı açıklamalar üzerinde Twitter'da pek çok kullanıcı iki Anayasa Mahkemesi'nin internet üzerinden karşı karşıya geldiği şeklinde yorumlar yaptı. Bazı üyeleri FETÖ'den tutuklanan Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yaptığı her başvuruya da soğuk bakıyor. O yüzden yabancı ülkelerde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi gündemden hiç düşmeyecek gibi gözüküyor.