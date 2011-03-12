-İKİ AMERİKAN SAVAŞ GEMİSİ SÜVEYŞ'İ GEÇTİ KAHİRE (A.A) - 12.03.2011 - Mısırlı yetkililer, Libya yakınında konuşlanmak üzere Akdeniz'e yol alan iki Amerikan savaş gemisinin Süveyş Kanalı'nı geçtiğini bildirdi. Nükleer denizaltısı bulunan USS Providence ve Destroyer Uss Mason gemilerinin Kızıdeniz'den Süveyş'e girdiği belirtildi. Gemilerin USS Enterprise öncülüğündeki savaş gemileri arasında yer aldığı kaydedildi. ABD, bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini yeniden konuşlandırarak Libya yakınına kaydıracağını açıklamıştı. Akdeniz'de halen en az beş önemli Amerikan savaş gemisinin bulunduğu biliniyor.