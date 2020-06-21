İki ameliyat atlatan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maça gidiyor

Geçirdiği iki ameliyatın ardından evinde bir süredir evinde istirahat eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmayacak. Cengiz bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında tribünde olacak

7 Mayıs'ta beyin ameliyatı, 18 Mayıs'ta ise mide ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında takımı yalnız bırakmayacak. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Cengiz, bugünkü karşılaşmayı yerinde takip edecek.

18 Mayıs'taki ameliyatın ardından 3 Haziran'da taburcu olan Cengiz, burada bir açıklama yapmış ve "Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.