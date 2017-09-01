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Dünya
Deutsche Welle

İki Alman vatandaşı daha Türkiye’de gözaltına alındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlık, gözaltı işlemlerinin perşembe günü gerçekleştiğini bildirdi.

01 Eylül 2017 16:35

Almanya Dışişleri Bakanlığı, iki Alman vatandaşının daha Türkiye'de gözaltına alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada iki Alman vatandaşının Perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığı bildirilerek, gözaltıların siyasi suçlamalara dayandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gözaltı işleminin resmi olmayan kaynaklarca İzmir'deki Alman Konsolosluğu'na bildirildiğini ve konsolosluğun irtibat kurması üzerine Antalya'daki havalimanı polisince teyit edildiğini belirtti.

Gözaltına alınan iki kişinin de sadece Alman vatandaşlığına sahip olduğu, henüz doğrudan telefonla bir iletişimin kurulamadığı, gözaltına alınan Alman vatandaşlarına en hızlı şekilde konsolosluk hizmeti verilebilmesi için girişimlerin sürdüğü bildirildi.

Türkiye'de 10 Alman vatandaşı siyasal sebeplerden ötürü tutuklu bulunuyor. Bunların arasında Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,AFP,Reuters/DÇ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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