İki Alman gazetesi arasındaki 'penis' tartışması

T24 -

Toplantıda görüşülecek

Tartışma köşe yazısıyla başladı

TAZ gazetesi, binanın dış cephesine, Kai Diekmann’ı uzun bir penisle gösteren rölyef yaptırdı. Sanatçı Peter Lenk’in yaptığı ve ‘Barış’ adı verilen rölyef, TAZ gazetesiyle aynı cadde üzerinde olan Bild gazetesinin redaksiyonundan da görülebiliyor.İki gazete arasındaki tartışma, 2002 yılında TAZ gazetesinin yazdığı hicivli bir yazıyla başlamıştı. Gazete, Bild’in cinsel içerikli habercilik anlayışını eleştirmek amacıyla, Kai Diekmann’ın gizlice penis büyüttürdüğünü hicivli bir dille kaleme almıştı. Kai Diekmann, ise bunun üzerine gazete aleyhine tazminat davası açtı. Mahkeme sürecinde hakimin talebi, gazetenin Diekmann’lı penis haberini bir daha basmaması kararı alınırken, Kai Diekmann’ın ise 30 bin Euro’luk tazminat talebi reddedildi. Bu yılın mayıs ayında Taz gazetesinin bir kısım hissesini satın alan Kai Diekmann “Taz’ın yoldaşı” olarak anılmaya başlandı.Bild Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann ise TAZ gazetesinin dış cephesine yapılan penisli rölyefle ilgili olarak yeni bir tartışma başlayıp başlamadığı sorusuna, “Ne tartışması? Benim Taz’la bir tartışmam yok” dedi. Diekmann, “Ben hiç bir sanatçıdan buna karşılık yeni bir rölyef yapmasını istemeyeceğim. Meslektaşlarım hakkında hep pozitif yazacağım ve sanata karşı da bir girişimde bulunmayacağım” dedi. Ancak Kai Diekmann, hissedarı olduğu TAZ Gazetesi’nde paraların boşuna mı harcandığı konusunu ise bir sonraki hissedarlar toplantısında gündeme getireceğini ifade etti.TAZ yazarı Gerhard Henschel, “Seks şok!Penis hasta mı?” başlığında hicivli bir dille kaleme aldığı yazısında Kai Diekmann’ın Miami’de gizlice penis büyüttüğünü yazdı. TAZ gazetesi kuruluşunun 25’inci yılı nedeniyle ‘en sevdiği düşmanı’ olarak anılan Kai Diekmann’ı davet etti. Diekmann, gazetenin 25’inci yıl sayısının şef redaktörlüğünü yaptı. Gazete tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaştı. Mayıs 2009’da Kai Diekmann, TAZ gazetesinin bir bölüm hissesini satın alarak ‘TAZ’ın yoldaşı’ oldu. Diekmann, hissedarı olduğu gazete için ‘TAZ mükemmel bir gazete. Ne yazık ki küçük bir ekonomik sorunu var ve gerçekte de kimsenin bu gazeteye ihtiyacı yok’ açıklamasında bulundu. Kai Diekmann’ın bürosundan da görülecek şekilde TAZ Gazetesi’nin dışcephesine 16 metre uzunluğunda Diekman’ın penisli rölyefi yapıldı.