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İki aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

05 Ocak 2018 05:52

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada bir kişi öldü, biri kadın 3 kişi de yaralandı.

Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesinde bugün saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akraba olan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ambulansları sevk edildi. Polis ekipleri, kavganın tarafları ayırarak olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar MardinDevlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Bayar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken,özel hastaneye kaldırılan yaralılar Nihat Bayar, Şeyhmus Bayar ve Ayşe Bayarın durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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