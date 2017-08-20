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Dünya

İki aile arasında roketatarlı kavga

Süleymaniye'de iki aile arasında çıkan kavgada roketatarlar kullanıldı

20 Ağustos 2017 19:04

Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesinde iki aile arasında roketatarlı kavga yaşandı.

Rudaw'ın aktardığı habere göre, Çemçemal ilçesinin Asude mahallesinde dün gece iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada roketatarların kullanıldığı belirtildi.

Çemçemal Kaymakamı Remk Ramazan, "Gece saat 02.00’ye kadar silah sesleri geliyordu. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.

Görgü tanıkları, roketatarların kullanıldığı kavgada bir kontrol noktası yakınlarında yangın çıktığını söyledi. 

Olaya karışanlar hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. 

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